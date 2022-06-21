ليبيا والاتحاد الأوروبي يبحثان مستجدات العملية السياسية

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بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء في طرابلس، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وآلية تعزيز العلاقات الليبية الأوربية بما يخدم المصالح المشتركة.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن اللقاء تناول سُبل التعاون بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي في المحافظة على توحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز الشراكة في مجال التنمية، وتنفيذ مسارات الحوار الوطني، وملف المصالحة الوطنية، وسُبل الوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وأكد المنفي أهمية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي خاصة في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي سيعلن عنه المجلس الرئاسي هذا الأسبوع.

من جانبه، أشاد ساباديل بدور المجلس الرئاسي الليبي في الحفاظ على وحدة البلاد، معربًا عن استعداد الاتحاد لدعم جهود المجلس في مجال المصالحة الوطنية.