كوسوفا وصربيا توافقان على خريطة طريق برعاية الاتحاد الأوروبي حول قطاع الطاقة

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي: أن خارطة الطريق تحدد جدولًا زمنيًا واضحًا وخطوات ملموسة لتنفيذ اتفاقيتي الطاقة المُبرمتين، في عامي 2013 و2015، مع الإشارة إلى أنه تم تنفيذ الاتفاقيتين جزئيًا مع بقاء العناصر المهمة ذات الصلة معلقة.



وأضاف البيان أن باتفاق اليوم، ستبدأ شركة إليكتروسيفر، المملوكة لصربيا لكنها تأسست في كوسوفا بموجب قانون الأخيرة، في توفير الكهرباء للعملاء في البلديات الأربع ذات الأغلبية الصربية الشمالية، مما يمهد الطريق نحو إنهاء الممارسة الحالية غير الشفافة وغير المنظمة.



وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي طلب من هيئة مجتمع الطاقة التابع له رصد التنفيذ الفني للترتيب التجاري بين شركة "إليكتروسيفر" وشركة توزيع الطاقة في كوسوفا، مُرحبًا باعتماد خارطة الطريق باعتبارها خطوة إلى الأمام في تطبيع العلاقات بين كوسوفا وصربيا، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، ويحث الطرفين على مواصلة هذه الروح وإحراز مزيد من التقدم في القضايا العالقة.