كندا تعتزم تبنى قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات

وكالات

أعلنت خريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء الكندي، أن حكومة بلادها تعتزم في الأيام المقبلة اعتماد قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت فريلاند خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين أمس الاثنين: "نأمل بأن مشروع قانون الميزانية الذي بادرت به، سيتم اعتماده في غضون أيام قليلة، وهو يتضمن لأول مرة في كندا إجراءات تسمح بمصادرة وتجميد الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات".

وأشارت فريلاند إلى أن هذه الخطوة تم بحثها مع الشركاء الدوليين لكندا، بمن فيهم الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، صرح المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، بأن دول الاتحاد الأوروبي تستكشف إمكانية مصادرة الأصول الروسية، لكن من وجهة نظر قانونية يعد هذا قرارا صعبا.

وذكرت تقارير صحفية أن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يمكنهم التوصل إلى وجهة نظر جماعية بشأن ضرورة مصادرة الأصول الروسية المجمدة على خلفية أزمة أوكرانيا.