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كلية السياحة جامعة الإسكندرية تنظم ملتقى التوظيف لطلاب الفرقة الرابعة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:36 ص
كلية السياحة جامعة الإسكندرية تنظم ملتقى التوظيف لطلاب الفرقة الرابعة جامعة الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تنظم كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، صباح غدا الأربعاء، ملتقى التوظيف لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية، بمشاركة 23شركة ومؤسسة تعمل فى مجال السياحة والفنادق والمطاعم، وذلك بقاعه المتحف بمقر الكلية.

وأشارت الدكتورة عبير عطية عميد الكلية، أن الكلية حريصة على بناء شراكات مع الكيانات المختلفة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب، وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، موضحة أن الملتقى يهدف إلى تعريف الطلاب بنوعية المهارات والقدرات المطلوبة فى سوق العمل، توفير فرصة لشركات ومؤسسات الأعمال للتعرف على المعارف والمهارات والقدرات التي تقوم الكلية بتنميتها لدى الطلاب الخريجين، وتقديم فرص للتدريب بما يسهم فى رفع كفاءتهم وتوفير المهارات اللازمة لهم فى سوق العمل السياحي.

 

 

 

 

 


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