اليوم السابع
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"كادر كادر 85 سنة إبداع".. فيلم وثائقى لطلاب إعلام عين شمس حول الرسوم المتحركة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:49 م
"كادر كادر 85 سنة إبداع".. فيلم وثائقى لطلاب إعلام عين شمس حول الرسوم المتحركة جامعة عين شمس
كتب محمد صبحى

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أعد طلاب  قسم إعلام في جامعة عين شمس فيلم "كادر كادر 85 سنة إبداع" فى إنتاج وابتكار فيلم جديد من نوعه ومختلف وبعيد عن سياق الدراما، وذلك ضمن مشروع التخرج ويتناول الفيلم  وصول الرسوم المتحركة "الكرتون" مصر وكيفية صناعتها و الوسائل المستخدمة للكرتون من سنة 1938 إلى جانب سرد تاريخي مبسط لأعمال الرسوم المتحركة منذ بدايتها عالميا في السينما وصولا إلي مصر بفيلم مشمش افندي حتى النقلة الذهبية للرسوم المتحركة ودخولها عالم التليفزيون لتكون جزء جذاب في الاعلانات وفوازير رمضان ومسلسلات الرسوم المتحركة التي أشهرها بكار.
 
وأكد الطلاب أن الفيلم رصد أيضا  الفيلم التطور التقني الذي حدث في وسائل صناعة الرسوم المتحركة حيث لم تعد صناعة الرسوم المتحركة حكرا على السينما والتلفزيون فقط وانما أصبح الكمبيوتر هو الأداة الأساسية لصناعة الكرتون ليفتح باب من الابداع أمام الشباب وكل محبين الرسم .
 
وتكون فريق العمل من 20 طالب وطالبة وظهر في الفيلم مجموعة من الشخصيات الرائدة في مجال الرسوم المتحركة .
وتكونت لجنة التحكيم والتقييم الإعلامية سلمى الشماع والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين و فاطمة شعراوي الصحفية والدكتورة دينا أبو زيد والدكتورة هبة شاهين
 
وأعربت لجنة التحكيم عن سعادتها بالفيلم مؤكدين أنها بداية احترافية والنموذج الأمثل للفيلم الوثائقى .
 

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