وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال 7 من محافظة رام الله والبيرة الواقعة في وسط الضفة، من ضمنهم أسيران محرران، فيما تم اعتقال 5، بينهم 3 أطفال من بيت لحم.

وفي الخليل جنوبًا.. اعتقل الاحتلال 4 فلسطينيين من مناطق متفرقة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما أعاد اعتقال 3 أسرى مُحررين في محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة، والتي تشهد اقتحامات متصاعدة من قبل الاحتلال منذ شهر سبتمبر الماضي، واعتقل جيش الاحتلال أسيرا محررا من "طوباس"، وفلسطينيا آخر من بلدة "بيت فوريك" شرق محافظة "نابلس".