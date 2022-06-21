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قبل قفزه بسيارته من أعلى كوبرى.. "مصطفى" ينعى فتاة المنصورة بعد مقتلها

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:44 ص
قبل قفزه بسيارته من أعلى كوبرى.. "مصطفى" ينعى فتاة المنصورة بعد مقتلها السيارة بعد الحادث
كتب خالد إبراهيم

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ليلة حزينة عاشتها المنصورة أمس، فبعد حادث مقتل طالبة جامعة المنصورة، بعدما تعدى أحد الأشخاص عليها بسكين، الأمر الذى أدى إلى وفاتها، أقدم شاب أيضا من المنصورة، في مقتبل عمره على التخلص من حياته قفزا بسيارته من أعلى كوبرى جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

ساعات قليلة تفصل بين الحادثة الأولى بمقتل الطالبة، والحادثة الثانية التى قفز بها الشاب بسيارته من أعلى كوبرى جامعة المنصورة، إلا أن المفارقة الغريبة أن الحادثتين يربطهما شيء آخر، وهو أن الشاب في يومه الأخير، تأثر بحادث فتاة جامعة المنصورة، وتفاعل معها، حيث نشر صورة الفتاة وعلق عليها "يبكى قلبى حزنا عليكي وأنا لم أعرفك حتى فما حال أمك.. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يارب".

 

الشاب الراحل
الشاب الراحل

 

الشاب لم يكتف بهذا "البوست"، ولكنه كتب أيضا: "عامة أنا على حافة الانتحار"، ثم أتبع ذلك ببوست آخر قال فيه: "أشوفكم بخير وابقو افتكروني وأبويا ميمشيش فى جنزتي بالله عليكم".


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