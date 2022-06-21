اليوم السابع
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فوضى في مطارات المملكة المتحدة بسبب "جبال الحقائب".. صور‏

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:30 ص
فوضى في مطارات المملكة المتحدة بسبب "جبال الحقائب".. صور‏ مطار هيثرو
كتبت: نهال أبو السعود

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اشتدت الفوضى فى مطارات المملكة المتحدة الاثنين حيث قطعت شركة إيزى جيت آلاف الرحلات ‏الجوية خلال الصيف لتقليل مخاطر التعطيل، بينما واجه الركاب فى مطار هيثرو عمليات إلغاء بسبب ‏‏"جبل الحقائب".‏

 

وبحسب صحيفة الجارديان، قال وارويك برادى الرئيس التنفيذى لشركة خدمات الطيران ‏Swissport‏: ‏‏"أعتقد أنه ستكون هناك بعض التحديات، كما أظن من الناحية القانونية، لوضع قيود على شركات ‏الطيران"‏

 

طلبت وزارة النقل وهيئة الطيران المدنى من شركات النقل الأسبوع الماضى مراجعة جداولها الزمنية ‏والتأكد من أن الرحلات الجوية "قابلة للتسليم"، بعد أن أدى نقص الموظفين بعد الإغلاق إلى عدم ‏قدرة شركات الطيران والمطارات على مواكبة الزيادة فى السفر مع رفع قيود كوفيد.‏

 

أعلنت شركة إيزى جيت يوم الإثنين أنه استجابةً للقيود اللاحقة على الرحلات الجوية فى اثنين من أكبر ‏مطاراتها، لندن جاتويك وأمستردام، فإنها "تدمج بشكل استباقي" عددًا من الرحلات الجوية لمنح ‏العملاء الوقت لمراجعة رحلاتهم وإتاحة الفرصة لإعادة الحجز.‏

 

ووفقا للتقرير، من المحتمل أيضًا أن تتأثر الأضواء من المطارات الأخرى.‏

 

قالت شركة طيران ايزى جيت إنها لا تستطيع تقديم عدد محدد من الرحلات الجوية التى تنوى إلغاؤها، ‏لكنها ستعمل على الأرجح حوالى 90% من 160 ألف رحلة قدمتها فى صيف 2019، بعد أن قدرت ‏سابقًا أنها ستصل إلى 97% من سعة رحلة ما قبل كورنا بين يوليو وسبتمبر.‏

 

وفى الوقت نفسه، طلب مطار هيثرو من شركات الطيران فى مبنيى الركاب 2 و 3 قطع حوالى 10% من ‏رحلاتهم يوم الإثنين للمساعدة فى الحد من المشاكل التى أدت إلى تراكم أمتعة آلاف الركاب دون أن تتم ‏المطالبة بها خلال عطلة نهاية الأسبوع.‏

 

وقال المطار أن 30 رحلة جوية و 5000 راكب فقط تأثروا يوم الاثنين بعد أن واجه الكثيرون الحقائب ‏المفقودة أو المتأخرة من الرحلات الدولية.‏

 

 
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