فوضى في مطارات المملكة المتحدة بسبب "جبال الحقائب".. صور‏

اشتدت الفوضى فى مطارات المملكة المتحدة الاثنين حيث قطعت شركة إيزى جيت آلاف الرحلات الجوية خلال الصيف لتقليل مخاطر التعطيل، بينما واجه الركاب فى مطار هيثرو عمليات إلغاء بسبب "جبل الحقائب".
وبحسب صحيفة الجارديان، قال وارويك برادى الرئيس التنفيذى لشركة خدمات الطيران Swissport: "أعتقد أنه ستكون هناك بعض التحديات، كما أظن من الناحية القانونية، لوضع قيود على شركات الطيران"
طلبت وزارة النقل وهيئة الطيران المدنى من شركات النقل الأسبوع الماضى مراجعة جداولها الزمنية والتأكد من أن الرحلات الجوية "قابلة للتسليم"، بعد أن أدى نقص الموظفين بعد الإغلاق إلى عدم قدرة شركات الطيران والمطارات على مواكبة الزيادة فى السفر مع رفع قيود كوفيد.
أعلنت شركة إيزى جيت يوم الإثنين أنه استجابةً للقيود اللاحقة على الرحلات الجوية فى اثنين من أكبر مطاراتها، لندن جاتويك وأمستردام، فإنها "تدمج بشكل استباقي" عددًا من الرحلات الجوية لمنح العملاء الوقت لمراجعة رحلاتهم وإتاحة الفرصة لإعادة الحجز.
ووفقا للتقرير، من المحتمل أيضًا أن تتأثر الأضواء من المطارات الأخرى.
قالت شركة طيران ايزى جيت إنها لا تستطيع تقديم عدد محدد من الرحلات الجوية التى تنوى إلغاؤها، لكنها ستعمل على الأرجح حوالى 90% من 160 ألف رحلة قدمتها فى صيف 2019، بعد أن قدرت سابقًا أنها ستصل إلى 97% من سعة رحلة ما قبل كورنا بين يوليو وسبتمبر.
وفى الوقت نفسه، طلب مطار هيثرو من شركات الطيران فى مبنيى الركاب 2 و 3 قطع حوالى 10% من رحلاتهم يوم الإثنين للمساعدة فى الحد من المشاكل التى أدت إلى تراكم أمتعة آلاف الركاب دون أن تتم المطالبة بها خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال المطار أن 30 رحلة جوية و 5000 راكب فقط تأثروا يوم الاثنين بعد أن واجه الكثيرون الحقائب المفقودة أو المتأخرة من الرحلات الدولية.
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