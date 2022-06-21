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فرد أمن بجامعة المنصورة يكشف كواليس مقتل نيرة: القاتل قال لى لو راجل تعالى.. فيديو

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:30 م
فرد أمن بجامعة المنصورة يكشف كواليس مقتل نيرة: القاتل قال لى لو راجل تعالى.. فيديو إبراهيم العجرودى
الدقهليه- مرام محمد

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قال إبراهيم العجرودى فرد أمن جامعة المنصورة وصاحب واقعة ضبط قاتل الطالبة نيرة أشرف، أنه فوجئ بعدد من الطالبات يهرعن إليه، وفور ذلك توجه بسرعة لمكان الجريمة لمعرفة ماذا يحدث؟
 
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "وجدت أحد الطلاب يقوم بالتعدى على زميلته بالضرب، فاتجهت مسرعا لمسرح الجريمة بالقرب من بوابة توشكى، فشاهدت المتهم وبيده سكين فطلبت منه التراجع والتوقف عن التعدى على الفتاه، ولكن القاتل رد علي "لو راجل تعالى"، فقمت بالالتفاف من خلفه وطوقته وسيطرت عليه وأخذت السكين من يده".
 
وأكمل: "فور سحب السكين من يده هاجمه العشرات من المواطنين وأحدثوا ما به من إصابات، فقمت بمنع التعدى عليه، مستعيناً بأفراد أمن آخرين، وتم السيطرة على الموقف واستدعاء سيارات الإسعاف والشرطة"، مؤكداً على أنه حزين لتدخله متأخرا حيث كان القاتل سدد للمجنى عليها طعنات في القلب وأحدث بها جرح ذبحى أثناء محاولته السيطرة عليه.
 
وكان اللواء مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من امن إدارة جامعة المنصورة بقيام طالب بطعن زميلته بسكين بالرقبة.
 
وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شهود العيان أكدوا أنه أثناء وصول أتوبيس قادم من مدينة المحلة وعقب نزول الطلاب للدخول وأداء امتحانات نهاية العام، قام أحد الطلاب بإشهار سلاح أبيض سكين، وتوجيه طعنات نافذة لزميلته بالرقبة، وسقطت على الأرض مغشيا عليه، غارقة فى دمائها، وقام عدد من المتواجدين أمام بوابة الجامعة بالإمساك بالطلاب وضبط السلاح المستخدم بالحادث.
 
وكشفت التحريات الأولية أن الطالب يدعى م ع م بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والمجنى عليها تدعى ن أ أ ، بكلية الآداب ، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، كما تم نقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ لوجود إصابات نتيجة تعدى عدد من الأهالى عليه أثناء ضبطه.


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