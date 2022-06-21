فرد أمن بجامعة المنصورة يكشف كواليس مقتل نيرة: القاتل قال لى لو راجل تعالى.. فيديو

الدقهليه- مرام محمد

قال إبراهيم العجرودى فرد أمن جامعة المنصورة وصاحب واقعة ضبط قاتل الطالبة نيرة أشرف، أنه فوجئ بعدد من الطالبات يهرعن إليه، وفور ذلك توجه بسرعة لمكان الجريمة لمعرفة ماذا يحدث؟

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "وجدت أحد الطلاب يقوم بالتعدى على زميلته بالضرب، فاتجهت مسرعا لمسرح الجريمة بالقرب من بوابة توشكى، فشاهدت المتهم وبيده سكين فطلبت منه التراجع والتوقف عن التعدى على الفتاه، ولكن القاتل رد علي "لو راجل تعالى"، فقمت بالالتفاف من خلفه وطوقته وسيطرت عليه وأخذت السكين من يده".