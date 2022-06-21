غرفة السياحة: توقيع عقد الطوافة وحصلنا على مزايا سعرية وخدمات إضافية للحجاج المصريين

كتب محمد أسعد

أكدت غرفة شركات السياحة أنها أنهت التفاوض مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية بالمملكة العربية السعودية, وتم توقيع عقد الطوافة لهذا الموسم بعد مفاوضات مطولة بين الغرفة والشركة على هامش زيارة بعثة معاينات سكن حجاج السياحة من وزارة السياحة والآثار والغرفة.

وأكدت الغرفة في بيان صحفي أنه كانت هناك حزم محددة السعر والخدمات بشركة الطوافة و طبقا لتقدير وقرار مؤسسة الطوافة وتشمل تلك الحزم كافة مستويات الحج بالمملكة بدء من الحج الفاخر الذي تقع مخيماته في منقطة مجر الكبش بمشعر مني مرورا بالحج الخمس نجوم وانتهاء بالحج الإقتصادي، وأشار البيان إلى أن الغرفة نجحت من خلال هذا التفاوض الذي شارك فيه كل من أحمد إبراهيم وهشام أمين عضوي لجنة تسيير الأعمال بالغرفة في خفض سعر خدمات الطوافة ولم تكتف بذلك بل تم الحصول أيضا على خدمات إضافية للحجاج بعد الخفض السعري .

وأشادت الغرفة بالجهد و الموقف الإيجابي والداعم من الجميع خلال عمل بعثة المعاينات لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج هذا الموسم وتمكين الشركات من خدمة حجاجها، سواء كل من سامية سامي رئيس الادارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والاثار و رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة والمستشار محمد خليفة المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار وإيمان قنديل المستشار الفني للوزارة لشئون شركات السياحة وناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ومن الجانب السعودي ماهر بن صالح جمال رئيس شركة مطوفي حجاج الدول العربية ومحمد بن حسن معاجيني نائب رئيس الشركة والمهندس عباس بن عبد الغني قطان عضو مجلس إدارة الشركة و العضو المنتدب وموفق بن رشاد خوج عضو مجلس إدارة الشركة والمشرف علي مصر .

وحول سعر الطوافة النهائي الذي تم تحديده في التعاقد بين الغرفة وشركة مطوفي الدول العربية أكد البيان أن جهود البعثة والتفاوض بين ممثلي غرفة الشركات وشركة الطوافة نجحت في خفض سعر الطوافة لبرامج الحج الخمس نجوم من 12350 ريال الى 8400 ريال سعودي شامل كافة الخدمات المتفق عليها وشاملة ايضا الرسوم والضرائب، ونجحت أيضا خلال التفاوض في خفض سعر خدمات الطوافة للحج الاقتصادي من 7300 ريال الي 5695 ريال سعودي شامل أيضا الخدمات والرسوم والضرائب وهو إنجاز كبير مع الأخذ في الإعتبار أنه تم ضم خدمات إضافية أيضا للعقود النهائية وجاء ذلك بفضل التفاهم والتعاون الذي أبداه الجانب السعودي خلال التفاوض .

وحول التعديل في أسعار الحج السياحي طبقا لعقد الطوافة الجديد وبدلا من الأسعار التي جاءت بالضوابط المنظمة للحج هذا العام قالت غرفة الشركات في البيان الصحفي أن الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج هذا الموسم والتي أعلنتها وزارة السياحة والآثار صدرت بتاريخ 12 مايو الماضي وتضمنت المواصفات الخاصة ببرامج الحج ولم تكن شركة الطوافة قد أعلنت عن أسعار خدماتها وتم وضع سعر استرشادي للبرامج في الضوابط بناء على ما قررته اللجنة العليا للحج والعمرة وإدراج أسعار خدمات آخر موسم حج منفذة لعام 1440 هجريا كأسعار استرشادية وشملت وقتها سعر الخدمات للحج الاقتصادي 1950 ريال ولحج الخمس نجوم 4130 ريال ونصت الضوابط على أن يتم مراعاة زيادة الأسعار بعد إعلان مؤسسة الطوافة أسعارها النهائية للموسم الحالي .

وأكدت الغرفة أن هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الخدمات بالإضافة إلى الضرائب والرسوم الرسمية وما ادت اليه من فرق كبير في الأسعار، فقد قررت اللجنة العليا للحج والعمرة أن تحمل الشركة جزء كبير من تلك الزيادة ويتحمل الحاج الباقي، واشادت الغرفة بالموقف الرائع لشركات السياحة وتقبلها تحمل جزء من الزيادة في أسعار الخدمات رغم أن الشركات كيان يسعى للربح وايضا هناك بند في الضوابط بمراجعة أسعار البرامج بعد اعلان أسعار الخدمات بشكل نهائي في السعودية، إلا أن الشركات تقبلت أن تتحمل جزء من الزيادة الكبيرة في أسعار الخدمات حرصا على عملائها وتمكينهم من أداء فريضة الحج .