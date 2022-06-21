غدا فى اليوم السابع.. الرئيس السيسى: مصر موقفها ثابت تجاه أمن الخليج

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الرئيس السيسى يبحث مع ولى العهد السعودى أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية.. ويؤكد: مصر موقفها ثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومى المصرى.. محمد بن سلمان: زيارتى تعزيز لمسيرة العالقات المتميزة بين القاهرة والرياض.. توقيع 14 اتفاقية استثمارية جديدة بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار ومذكرة تعاون فى مجال الإعلام.

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