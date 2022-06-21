اليوم السابع
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عادل عبد الفضيل يترشح لرئاسة اتحاد عمال مصر

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:52 م
عادل عبد الفضيل يترشح لرئاسة اتحاد عمال مصر عادل عبد الفضيل يتقدم للترشح لرئاسة اتحاد عمال مصر
كتبت آية دعبس

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تقدم عادل عبد الفضيل امين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، بأوراقه منذ قليل للترشح على موقع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
 
وقال في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أنه اقدم على هذه الخطوة لتنفيذ خطته ورؤيته نحو النهوض بالاتحاد العام على كافة المستويات، واعادة مكانته التي تليق به، في مصر وخارجها ،والعمل مع جميع الزملاء كفريق عمل واحد وبشكل جماعي من أجل تحقيق أهداف التنظيم العمالي وتفعيل دوره مع قواعده العمالية ،ومشاركته في عملية التنمية داخل الجمهورية الجديدة ،و التي يرسي مبادئها الرئيس عبدالفتاح السيسي..
 
ويبدأ اليوم الثلاثاء التقدم للترشح على مجالس إدارات اتحادات النقابات العمالية ، وهي المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات العمالية التي بدأت يوم 8 مايو الماضي باللجان النقابية ، والنقابات العامة التي يبلغ عددها 29 نقابة، لتجري الانتخابات على مجالس إدارات الاتحادات العمالية يوم 26 يونيه الجاري، وبعد إعلان النتيجة تبدأ دورة نقابية جديدة 2022-2026.
 
 

القوى العاملة

عادل عبد الفضيل

الانتخابات العمالية



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