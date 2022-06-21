طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء يصلون لجان الامتحانات

شمال سيناء - محمد حسين

بدأ طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء الوصول للجان التى استقبلتهم بعد المرور من بوابات اليكترونية لفحصهم واستبعاد اى مرفقات بحوزتهم غير ادوات الكتابة .

ومبكرا تزاحم الطلاب امام البوابات فى انتظار دورهم للتفتيش والدخول للجان وسط اجراءات مشددة .

وحرص أولياء امور البنات على مرافقة بناتهم حتى البوابات ، وامام مدرسة الشهيد احمد عسكر الثانوية، حرصت بعض الطالبات على قراءة آيات من القرآن الكريم قبل دخول اللجان .

وفى مناطق وسط سيناء وفر مجلس مدينة نخل اتوبيس نقل مجانى الطلاب من قراهم إلى مقر لجنتهم فى مدينة الحسنة .

وبدورهم حرص ابناء مركزى رفح والشيخ زويد المقيمين فى مدينة العريش على استقلال مواصلات خاصة مبكرا لتوصيلهم لمقرات اللجان الامتحانية فى حى الكوثر بمدينة الشيخ زويد .

وتسابق طلاب قرى مركز بئر العبد من ابناء القرى للوصول لمقرات اللجان فى مدينة بئر العبد مستقلين سيارات نصف نقل ورافقهم اولياء امورهم الذين تجمعوا على مقربة من مقرات اللجان .

وعلى أبواب المدارس التى تعقد فيها الامتحانات اتخذت اجراءات مشددة، بدأت بالفحص والمرور عبر بوابات اليكترونية، والتأكد من التزام كل طالب بالإجراءات الاحترازية، و ارتداء كمامة ، وعدم حمله أي مرفقات غير أدوات الكتابة، ومصادرة الهواتف المحمولة واى منقولات مخالفة .

وحول محيط اللجان تكرر مشهد كل عام من توقف أولياء الأمور فى مجموعات، وانتظار للطلبة بعض الوقت لمراجعة دروسهم ، وحرص بعض امهات على وداع لبناتهن بالدعاء .

واعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ان إجمالي الطلاب (3176) طالب وطالبة، شعبة علمي العلوم (2369) ، وعلمى الرياضة (329) طالب وطالبة و الادبية ( 478) طالب .

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، ان غرفة عمليات منعقدة فى مقر المديرية تتابع الموقف بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية بالإدارات، وتواصل مع غرفة عمليات المحافظة للوقوف على احتياجات، لافتا ان الطلبة موزعين على 16 لجنة امتحانية، بينهم طلاب إدارة العريش التعليمية(1976)طالب وطالب فى (7)لجان ، وطلاب إدارة بئر العبد التعليمية (717)طالب وطالبة فى 5 لجان ،وطلاب إدارة الشيخ زويد التعليمية(260)طالب وطالبة

فى 2 لجنة ، وطلاب إدارة رفح التعليمية (164)طالب وطالبة فى لجنة واحدة، وطلاب إدارتى الحسنة ونخل(62)طالب وطالبة فى لجنة واحدة.

واشار انه يتم تشكيل اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب، وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أومشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الإمتحانية.‏

وأوضح وكيل الوزارة إلى أن كل اللجان الإمتحانية فى شمال سيناء مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تحسبا لرصد أى ‏محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل ، وتوفير بوابات إلكترونية للكشف على الطلاب.

واوضح انه تم الإعلان في مكان ظاهر عن قوانين تجريم الغش والمواد الهامة منه، والتنبيه على ان من يسمح لهم بدخول اللجان المحافظ ومدير المديرية، ومسموح لهم بزيارات تفقدية دون إعلاميين.

وأكد على انه تم التنبيه على رؤساء اللجان بعدم الإدلاء بأي بيانات إعلامية أو صحفية لأي جهة حيث أن الوزارة وحدها المنوط بها ، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات والابلاغ عن أي واقعة تحدث في خلال 15 دقيقة من الامتحان ، و إبلاغ الغرفة بحضور وغياب الطلاب فور للأهمية القصوى في خلال 15 دقيقة من الامتحان.