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طقس حار اليوم على أغلب الأنحاء ونشاط رياح.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 08:00 ص
طقس حار اليوم على أغلب الأنحاء ونشاط رياح.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء أول أيام فصل الصيف ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة. 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.


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