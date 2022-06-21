طريقة حجز تذاكر القطارات عن طريق التطبيق الرسمى لسكك حديد مصر.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ان التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق بإسم ENR علي أجهزة آيفون، وباسم قطارات مصر حجز واستعلام علي أجهزة Android وأنه لا يمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن هناك بعض التطبيقات الوهمية وغير الرسمية التي تزعم بامكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها والتي تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن والإبلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة.