اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضمن مبادرة "حياة كريمة".. 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحى (إنفوجراف)

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:47 ص
ضمن مبادرة "حياة كريمة".. 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحى (إنفوجراف) ضمن مبادرة "حياة كريمة".. 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحى (إنفوجراف)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحظى قطاع الصحة باهتمام كبير داخل الدولة المصرية وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث وجهت وزارة التخطيط ما يزيد عن 8 مليارات جنيه، لتنفيذ مشروعات القطاع الصحي ضمن مُبادرة "حياة كريمة" خلال العام المالى 21/2022.

8c2f422d-a611-41f4-9ed4-01ef0fc5f01a
 

1- يتم حاليًا إنشاء وتطوير 1105 وحدات رعاية صحية

2- إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزيًا

3- تنفيذ وتطوير 369 وحدة إسعاف

4- توريد 400 سيارة إسعاف لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى

من المُبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد على 17 مليون مواطن

5-  خلال العام 21/2022 وجهت التخطيط ما يزيد على 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات الصحة


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

قطاع الصحة

وزارة التخطيط



الموضوعات المتعلقة

التنمية المحلية: مبادرة حياة كريمة تستهدف 58 مليون مواطن فى 20 محافظة

الإثنين، 20 يونيو 2022 06:50 م

مياه أسيوط تشدد على تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف ضمن حياة كريمة

الإثنين، 20 يونيو 2022 05:55 م

حملات توعية موسعة بقرى مركز الشهداء للتعريف بمشروعات حياة كريمة فى المنوفية

الإثنين، 20 يونيو 2022 04:05 م

حياة كريمة.. حملات توعية موسعة بقرى مركز الشهداء للتعريف بمشروعات المبادرة

الإثنين، 20 يونيو 2022 03:08 م

حياة كريمة.. وضع الحلول العاجلة لزيادة معدلات تنفيذ المشروعات بقرى المبادرة بأسوان

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:31 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة