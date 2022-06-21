ضمن مبادرة "حياة كريمة".. 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحى (إنفوجراف)

يحظى قطاع الصحة باهتمام كبير داخل الدولة المصرية وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث وجهت وزارة التخطيط ما يزيد عن 8 مليارات جنيه، لتنفيذ مشروعات القطاع الصحي ضمن مُبادرة "حياة كريمة" خلال العام المالى 21/2022.

1- يتم حاليًا إنشاء وتطوير 1105 وحدات رعاية صحية

2- إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزيًا

3- تنفيذ وتطوير 369 وحدة إسعاف

4- توريد 400 سيارة إسعاف لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى

من المُبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد على 17 مليون مواطن

5- خلال العام 21/2022 وجهت التخطيط ما يزيد على 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات الصحة