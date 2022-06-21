ضبط 674 قضية حيازة وتنقيب عن الآثار في حملات أمنية خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت أجهزة الأمن جهودها لملاحقة المتهمين بالتنقيب عن الآثار، ونجحت في ضبط (674) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار)، وذلك خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية، ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.