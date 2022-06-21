ضبط 62 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطرق خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

وجه رجال المرور حملات مرورية مكبرة، أسفرت عن ضبط (303646) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (62454 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2168 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع (424 سيارة – 50 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية، تم ضبط (11982) مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (149) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (329) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات وفحص (329) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين صلاحيتهم وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4261) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (210) سائق منهم.