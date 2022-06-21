ضبط 56 ألف قرص مخدر و3 آلاف زجاجة مشروبات كحولية متنوعة بمطروح

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بمطروح بحوزتهم أقراص مخدرة ومنشطة بقصد الإتجار، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة مطروح) بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مطروح داخل مخزن خاص بأحدهم، وبحوزتهم (عدد 56 ألف قرص لعقار الباركينول المخدر- عدد 3828 زجاجة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع - عدد 662 قرص منشط مختلفة الأنواع – عدد 78 كرتونة أدوية مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترف اثنين من المتهمين بالإتجار فى المضبوطات والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائهما، وأن الثالث حارس المخزن المشار إليه.