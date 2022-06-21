ضبط 2 طن و330 أسماك مجمدة ورنجة غير صالحة للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بالتعاون مع الرقابة التموينية بالرياض، ضبط 2 طن و330 كيلو أسماك ورنجة منتهية الصلاحية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تمكنت الحملة من ضبط 2 طن و 170 كجم أسماك مجمدة " ماكريل - هورس ماكريل – هارنج" و 160 كجم أسماك مدخنة (رنجة) بإجمالي 2 طن و 330 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر محضر رقم 9921 جنح مركز الرياض بالمخالفات، وجاري اتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك برئاسة الدكتور الششتاوى محمد الششتاوى، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وعضوية دكتور محروس رمضان حمد، طبيب التفتيش بإدارة المجازر، ودكتورة منى عبد التواب رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالرياض، واسماعيل القادوم بالرقابة التموينية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات على الأسواق للرقابة على المذبوحات و الأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



اسماك مجمدة غير صالحه_1



اسماك ورنجه غير صالحه



جانب من اعمال التفتيش



جانب من المضبوطات