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ضبط عامل تعدى علي طليقته بسبب خلافات نفقة في المعصرة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:31 م
ضبط عامل تعدى علي طليقته بسبب خلافات نفقة في المعصرة حبس- أرشيفية
كتب - عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادي

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض علي عامل تعدي علي جسد طليقته بسبب خلافات على النفقة داخل محل ملابس بالمعصرة ونقلت الي المستشفي وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من غرفة النجدة يفيد تعدي عامل على طليقته بأحد محلات الملابس بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الي المكان. 
 
وتبين من خلال المعاينة، إصابة سيدة بعدة طعنات، وتم نقلها لمستشفى القصر العيني لتلقي العلاج، وتم القبض على المتهم وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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