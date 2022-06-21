ضبط صيدلى استولى على 2 مليون جنيه من 4 أشخاص لتوظيفها فى طهطا شمال سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة وسط الصعيد فرع سوهاج من ضبط صيدلى يقيم بدائرة قسم شرطة طهطا، وذلك لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه من 4 أشخاص بزعم توظيفها مجال تجارة الأدوية من خلال صيدليه خاصه به مقابل أرباح سنوية إلا أنه لم يف بوعده.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة طهطا يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو احمد ا ع ا 38 سنة حاصل على ليسانس حقوق ويقيم دائرة مركز طهطا و" 3 " أخرين يفيد تضررهم من المدعو رامى ر ا م 41 سنة صيدلى ويقيم دائرة القسم لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها "2.000.000" أثنين مليون جنيهاً لتوظيفها فـى مجال تجارة الأدوية من خلال صيدليه خاصه به مقابل أرباح سنوية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.