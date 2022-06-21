ضبط شحنات من الهيروين والحشيش بقيمة 4 ملايين جنيه.. تفاصيل

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرتى قسمى شرطة ثالث المنتزه وثان الرمل بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية- حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزتهما عدد 190 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19 كيلو جرام– مبلغ مالى –هاتفى محمول، وأحد الاشخاص"له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام– مبلغ مالى – هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,380,000) إثنان مليون وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه وتم حبس المتهمين.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (3 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (360,000) ثلاثمائة وستون ألف جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية) بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام– الأمن المركزى) ومديرية أمن الشرقية تم إستهدافه وأمكن ضبطه بالقرب من مسكنه، وبحوزته (2 فرد خرطوش محلى الصنع- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- عدد 30 قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى 4 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - 2 ميزان حساس- 357 قطعة ألعاب نارية- مبلغ مالى- هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.