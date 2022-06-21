صحيفة أيرلندية تروج للسياحة فى مصر وتستعرض معالمها التاريخية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "بلفاست تليجراف" الأيرلندية تحت عنوان "أهم الأنشطة التي يمكن القيام بها فى مصر"، إن مصر تعد وجهة شهيرة لقضاء العطلات لأسباب عديدة، حيث أدهشت المسافرين لعدة قرون بالمواقع التاريخية والمعالم الأثرية ومعابد الحضارة القديمة.

وشجعت الصحيفة قرائها على وضع مصر ضمن خطة السفر لعامى 2022 و2023. وتصدرت الأهرامات قائمة المزارات التي يجب زيارتها فى مصر، وقالت إنها واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم وربما أكثر المناظر شهرة في مصر، وقد شيدت منذ أكثر من 4000 عام وما زال العلماء غير متأكدين تمامًا من كيفية بنائها.

وبجانب الأهرامات، هناك تمثال أبو الهول بالجيزة، وهو مخلوق أسطورى برأس إنسان وجسم أسد ، وهو أكبر تمثال في مصر يبلغ ارتفاعه 20 مترًا. واقترحت الصحيفة كذلك القيام بجولة ليوم كامل في مدينة القاهرة ، وزيارة المتحف المصري وبازار خان الخليلي الشهير.

من أفضل الطرق التي تساعد على الاسترخاء لمشاهدة أفضل المواقع القديمة في مصر هي القيام برحلة بحرية في نهر النيل. أثناء الإبحار من الأقصر إلى أسوان ، يمكنك الاستمتاع بمجموعة من الرحلات على طول الطريق ، مثل معبد حورس ووادي الملوك والسد العالي ومعابد الكرنك.

رحلة نيلية

من أفضل الطرق التي تساعد على الاسترخاء لمشاهدة أفضل المواقع القديمة في مصر هي القيام برحلة بحرية في نهر النيل. أثناء الإبحار من الأقصر إلى أسوان ، يمكنك الاستمتاع بمجموعة من المزارات على طول الطريق ، مثل معبد حورس ووادي الملوك والسد العالي ومعابد الكرنك.

اكتشف الأقصر

تعتبر الأقصر "أكبر متحف في الهواء الطلق في العالم" ، حيث تضم بعضًا من أفضل الآثار المصرية القديمة بما في ذلك وادي الملوك ، الذي يضم مقابرًا مزينة بشكل لا يصدق.

وتعد الأقصر المكان الذى عثر فيه هوارد كارتر على مقبرة توت عنخ آمون في عشرينيات القرن الماضي. في الكرنك ، التي كانت جزءًا من مدينة طيبة المصرية القديمة ، توجد مجموعة رائعة من المعابد والأبراج والمقدسات والقاعات والمسلات.

استرخِ على ساحل البحر الأحمر

الغردقة هي مدينة منتجع شاطئية جميلة تمتد 40 كم على طول ساحل البحر الأحمر في مصر. إنه المكان المثالي للاسترخاء بعد مشاهدة جميع المواقع التاريخية العديدة في مصر. إنها منطقة رائعة للغطس ، ويمكنك استكشاف المدينة التي تضم العديد من المقاهي والأسواق المصرية التقليدية.