شرطة التموين تضبط 21 طن قمح قبل بيعها فى السوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1528) قضية تموينية متنوعة من بينهم (2) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (7٫900 طن "دقيق أبيض – مكرونة") ، (393) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (12 طن أسمنت - 46,878 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض - مكرونة – سكر– أسماك – زيت طعام - أعلاف " – 13200 عبوة "عصائر – ألبان" - 158 عبوة سجائر)، وكذلك (606) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (12 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 146 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 149 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 93 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 81 قضية توقف عن الإنتاج – 125 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (3٫450 طن دقيق بلدى مدعم – 404 بطاقة تموينية ذكية – 220 رغيف) ، وكذا (10) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 28٫380 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 600 عبوة زيت تموينى) .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (97,008 طن – 404 بطاقة تموينية ذكية – 600 عبوة زيت تموينى – 13200 عبوة "عصائر – ألبان" – 158 عبوة سجائر).. كان أبرزها ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم) وبحوزته كمية قدرها (25 طن أسمدة زراعية ) مدعمة محظور تداولها بقصد الإتجار فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر .

ونجحت الجهود في ضبط (16.3 طن "مكرونة – دقيق أبيض – زيت طعام – أرز أبيض") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (6,9 طن دقيق أبيض) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (12 طن أسمنت) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية وضبط (1,5 طن "لحوم مجمدة - مفروم لحوم") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية، وضبط ( 59,200 طن "لحوم مجمدة – رنجة – فول -جبن – قشطة - زبدة") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، وكذا تخزين كمية قدرها ( 1 طن أقماح محلية) محظور تداولها دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد والإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مزارع ومالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

وتمكنت الجهود من ضبط (3,5 طن سكر حر) بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية وضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الشرقية ) بحوزته كمية قدرها ( 8 طن أعلاف حيوانية ) معبأة داخل شكائر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (7) قضايا بمضبوطات بلغت (21,672 طن أقماح محلية) أبرزها ضبط (6,9 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب والأعلاف بدون ترخيص ) بمحافظة سوهاج وضبط (5,58 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية كما تم ضبط (28) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (84,300) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (12) قضايا بمضبوطات بلغت (435 قطعة "61 قطعة صوتية –137 قطعة ضوئية – 237 ملصق ").