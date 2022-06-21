شباب بحلوان يقفون بزجاجات مياه باردة لطلاب الثانوية أمام اللجان.. صور

أمنية فايد

شارك القارئان محمد حسين وأحمد حسن اليوم السابع بصور من مبادرة لشباب حلوان يقفون أمام عدة لجان للثانوية العامة لتقديم المياه المعدنية الباردة بالمجان للطلاب فور خروجهم من لجان الامتحتانات.















وشارك محمد حسين و أحمد حسن، أصحاب هذه الفكرة عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" بمجموعة صور لتفاعل الطلاب مع مبادرتهم، وقالوا: "جاءت الفكرة من الشعور بطلاب الثانوية العامة ومعرفتنا باحتياجهم لمن يحنوا عليهم بالكلمة الطيبة والاطمئنان الصادق على أحوالهم، وهو ما قمنا به مع تقديم زجاجه صغيرة من المياه الباردة بالمجان لهم".







وأشاروا إلى نموذج الشاب الذى ظهر بالأمس وقتل زميلته في الجامعة ليس هو النموذج الوحيد الموجود في المجتمع، ولكن هناك شباب كثر آخرين يقوموا بفعل الخير وينشروا القيم الأخلاقية في المجتمع.

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