اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 03:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شباب بحلوان يقفون بزجاجات مياه باردة لطلاب الثانوية أمام اللجان.. صور

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:40 م
شباب بحلوان يقفون بزجاجات مياه باردة لطلاب الثانوية أمام اللجان.. صور طلاب الثانوية العامة
أمنية فايد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك القارئان محمد حسين وأحمد حسن اليوم السابع بصور من مبادرة لشباب حلوان يقفون أمام عدة لجان للثانوية العامة لتقديم المياه المعدنية الباردة بالمجان للطلاب فور خروجهم من لجان الامتحتانات.

1

 

2
 
وشارك محمد حسين و أحمد حسن، أصحاب هذه الفكرة عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" بمجموعة صور لتفاعل الطلاب مع مبادرتهم، وقالوا: "جاءت الفكرة من الشعور بطلاب الثانوية العامة ومعرفتنا باحتياجهم لمن يحنوا عليهم بالكلمة الطيبة والاطمئنان الصادق على أحوالهم، وهو ما قمنا به مع تقديم زجاجه صغيرة من المياه الباردة بالمجان لهم".

 
4
 
وأشاروا إلى نموذج الشاب الذى ظهر بالأمس وقتل زميلته في الجامعة ليس هو النموذج الوحيد الموجود في المجتمع، ولكن هناك شباب كثر آخرين يقوموا بفعل الخير وينشروا القيم الأخلاقية في المجتمع.

5
 
6

 

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

اليوم السابع

صحافة المواطن

صحافة مواطن

فتاة المنصورة

انتحار شاب

لجان الثانوية العامة

الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة