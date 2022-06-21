اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:42 م
أكرم القصاص
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"شباب بتحب مصر" تنظم حملة نظافة مكبرة بنهر النيل استعدادا لقمة المناخ Cop27

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:38 م
"شباب بتحب مصر" تنظم حملة نظافة مكبرة بنهر النيل استعدادا لقمة المناخ Cop27 حملة شباب بتحب مصر

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استعدادًا لقمة المناخ Cop27 المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، نظمت مؤسسة شباب بتحب مصر بدعم من أحد الشركات في مقر نادي نقابة المهندسين بالزمالك، حملة نظافة مكبّرة بنهر النيل تحت رعاية الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية.

وانطلقت من نادي نقابة المهندسين مرورًا بحي الزمالك وحتى كوبري امبابة، وأسفرت، عن جمع أكثر من طن من المخلفات البلاستيكية، باستخدام الأدوات الفردية المتمثلة في القفازات وأذرع جمع المخلفات داخل أجولة من الخيش، للحد من استخدام البلاستيك، كما شاركت وزارة الري والموارد المائية بحفار مائي للمساهمة في جمع المخلفات.

وتأتى الحملة للتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأجهزة الدولة، لزيادة الوعي البيئي بضرورة الحد من المخلفات البلاستيكية لتأثيرها الكبير على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، وذلك في إطار الفعاليات والمبادرات التي تُقام استعدادًا لمؤتمر المناخ Cop27.


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