شاهد "وادى الجمال" أجمل المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر بها حيوانات برية نادرة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تقع محمية وادى الجمال، جنوب محافظة البحر الأحمر وتحديدا على بعد قرابة 350 كيلو متر جنوب مدينة الغردقة، بنطاق مرسى علم، تنقسم إلى جزء برى وبحرى الجزء البحرى يقطن شواطئها كائنات بحرية فريدة مثل الدلافين والقروش والسلاحف وغيرها من الاسماك والدوجنج الكائن البحرى الثدى الذى لا يوجد سوى فى مرسى علم، والجانب البرى تظهر فيه حيوانات بريه نادرة وكذلك طيور مختلفة.. تعرف عليها فى المعلومات الآتية.



- تنقسم محمية وادى الجمال إلى عدة قطاعات منها حماطة والقلعان وغيرها من المناطق تعد منطقة القلعان التابعة لمحمية وادى الحمال، تلك المنطقة من اجمل المناطق فى البحر الأحمر واميزها أن لها رقابية بيئة حتى لا يتم افسادها.



- منطقة القلعان أو قرية القلعان تتبع لمحمية وادى الجمال وأن تم وضع تصور وتخطيط بيئى سياحى فريد قائم فى الأساس للحفاظ على الاستدامة وتحقيق تنمية السياحة البيئة دون تغيير معالم المنطقة وذلك لاحياء الهدف الاساسى وهو مساعدة السكان المحللين هناك والحفاظ على البيئة هناك



- القلعان لها دور كبير فى التوازن البيئى، حيث إن أشجار المانجروف الموجود فيها يمتص المياه ويقوم بعملية فلترة الملح، لافتًا إلى أن الطيور المهاجرة تنزل تضع بيضها ما بين تلك الأشجار.



- تعد القلعان من اولى المناطق السياحية التى يزورها السياح لمرسى علم للاستماع بالطبيعة والاسترخاء على شاطئ حنكوراب، وأن رجال المحميات هناك بالتنسيق مع السكان المحللين يحافظون على الحياة البيئة من خلال ارشادات توعية فى كل مكان لكل الزائرين.



- تضم ايضا محمية وادى الجمال منطقة مرسى امبارك والتى تقع شمال مدينة مرسى علم بحوالى 60 كيلو متر مربع، وبالقرب من مطار مرسى علم الدولى وهى مسكن السلاحف والدلافين وحيوان الدوجنج "عروسة البحر".



- تضم كذلك شعاب صمداى الواقعة بمرسى علم والتى تأخذ شكل حدوة الحصان، وتتميز بشعاب مرجانية مختلفة، واعلنت تلك المنطقة منذ 20 عاما تقريبا بأنها منطقة طبيعية لكونها تضم اكبر تجمع للدلافين الدوارة والمغزلى "ذو الأنف الزجاجية" فى أفريقيا والشرق الاوسط والثالثة فى العالم.



- بحيرة النيزك كما يطلق عليها أهالى المنطقة الاصليين من أهم معالم مدينة مرسى علم وتنظم اغلب شركات السياحة رحلات يومية له، حيث انه يشبه حمام السباحة، لكن بشكل طبيعى لا يزيد عمق المياه فيه عن 8 أمتار.



- الجانب البرى لها يعد من افضل المناطق الصحراوى فى البحر الأحمر حيث يتم تنظيم رحلات سفارى لصحراء وادى الجمال لمشاهدة الغزال المصرى والتبتل البرى والماعز وعيرها من الحيوانات البرية النادرة.



تظهر ايضا بصحراء وادى الجمال وكذلك منطقة منطقة التابعة اسراب كبيرة من الطيور البرية وكذلك الطيور المقيمة وغيرها من المهاجرة منها الصقور والنسور والنسر العقابى وغيرها من الطيور التى تمر بتلك المنطقة خلال هجرتها.



الغزال المصرى والتيتل المصرى بمحمية وادى الجمال



المناطق البحرية بمحمية وادى الجمال



المناطق الصحراوية بمحمية وادى الجمال



ظهور الحيوانات البرية بمحمية وادى الجمال