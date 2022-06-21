سلطات كالينينجراد: قيود ليتوانيا على عبور البضائع ستشمل النقل البرى

كتب أحمد عرفة

أكد سلطات مقاطعة كالينينجراد الروسية أن القيود التي فرضتها ليتوانيا على عبور البضائع من باقي أراضي روسيا إلى كالينينجراد، ستشمل النقل البري بواسطة الشاحنات، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت سلطات مقاطعة كالينينجراد الروسية إن القيود المفروضة على عبور البضائع تنطبق أيضا على النقل البري الذي يمر عبر ليتوانيا، ولا يمكن نقل هذه الشحنات إلا عن طريق البحر فى الوقت الحالي.

وفى وقت سابق أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال 4 ملايين و213 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى فبراير الماضى.

وذكر "راديو بولندا" اليوم الثلاثاء، أن البلاد استقبلت أمس الإثنين 23 ألف لاجئ من أوكرانيا، مقارنة ب 24 ألفا و800 لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر أكثر من 2.2 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت، في مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.