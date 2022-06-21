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سقوط سيارة بقناة السويس أمام مرسى المعديات فى بورسعيد

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:51 م
سقوط سيارة بقناة السويس أمام مرسى المعديات فى بورسعيد غرق سياره - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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سقطت سيارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أمام مرسى معديات بورسعيد، وانتقلت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ والمعدات التابعة لهيئة قناة السويس إلى مكان الواقعة، وجرى إنقاذ سائقها، وسيتم محاولة انتشال السيارة من أمام مرسى المعديات.
 
وأكد مصدر مطلع، بهيئة قناة السويس، على أن حركة السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس لم تتأثر بسقوط السيارة، وتسير بانتظام وفق معدلاتها الطبيعية.
 
ووجه اللواء حسني عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بفرض كردون أمني بمحيط المنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الواقعة.
 
 
 

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