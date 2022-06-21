سفير مصر بموسكو يُشارك في احتفال الطلبة المصريين بجنوب روسيا تحت عنوان "مصر بيتكم"

كتب أحمد جمعة

شارك السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في روسيا الاتحادية، عبر كلمة متلفزة، في الاحتفال الذي نظمه الطلبة المصريون تحت عنوان "مصر بيتكم" في مدينة "روستوف نا دون" والواقعة جنوب روسيا.

حرص السفير المصري في روسيا - بحسب بيان للخارجية المصرية- على التأكيد للطلبة المصريين أن السفارة على استعداد دائم لمساعدة كل مصري متواجد على أراضي روسيا الاتحادية، كما نوه للخط الساخن الذي خصصته السفارة للحالات الطارئة والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ودعا الطلبة المصريين أن يكونوا خير سفراء لبلدهم، وأن يعكسوا الصورة الحقيقة للشعب المصري.

كما شاركت السفارة في الطاولة المستديرة التي عُقدت على هامش الاحتفال لمناقشة سبُل تعزيز السياحة الروسية إلى مصر، وخاصة من مقاطعات جنوب روسيا، وذلك بحضور ممثلي شركات السياحة الروسية في مدينة "روستوف نا دون"، وبعض الأكاديميين الروس المتخصصين بالشأن السياحي، وذلك في إطار جهود السفارة للترويج للمقصد السياحي المصري بين السائحين الروس.