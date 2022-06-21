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سفارة روسيا فى أوسلو تطالب النرويج بالسماح بمرور البضائع إلى أرخبيل سفالبارد

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:43 م
سفارة روسيا فى أوسلو تطالب النرويج بالسماح بمرور البضائع إلى أرخبيل سفالبارد أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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بعثت سفارة روسيا فى أوسلو مذكرة من صندوق "أركتيك أوجول" إلى الخارجية النرويجية تطالب بتحرير حركة البضائع مع أرخبيل سفالبارد الروسي، وفقا لروسيا اليوم.

وقال القنصل العام الروسي في سفالبارد، سيرجي غوشين: "لقد طرحنا مسألة تسليم البضائع إلى المستوطنات الروسية في سفالبارد أمام حاكم سفالبارد في اجتماع عقد في 18 مايو، وكتبت إدارة صندوق أركتيك أوجول الاستئناف في 25 مايو الماضى إلى حاكم سفالبارد مع طلب لتقديم إعفاء من الحظر المفروض على عبور الشحنات البرية الروسية للبضائع على وجه التحديد إلى بارينتسبورج وقرية بيراميدا في سفالبارد".

وأرفقت السفارة الروسية هذه الرسالة إلى وزارة الخارجية النرويجية بمذكرتها الخاصة التى تطلب من وزارة الخارجية توفير ذلك.


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