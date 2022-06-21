سامح شكرى: رؤية مصر تستند لأهمية تنويع مصادر الحصول على الغذاء

كتب سمير حسنى

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر تولى أهمية كبيرة لمنتدى أسوان في طرح حلول لمشكلات القارة تحقق المنفعة للجميع، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى يشهد تطورات سياسية استثنائية غير مسبوقة في ظل العديد من التطورات السلبية والتى يأتى على رأسها أزمة الغذاء العالمية.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته امام الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أن رؤية مصر لمواجهة التحديات تستند على أهمية تنويع مصادر الحصول على الغذاء، سعيا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.