"روس كوسموس": قرب نفاد المحركات الروسية لدى وكالة "ناسا"

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صرّح رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، ديميتري روغوزين، اليوم الثلاثاء، بأنه لم يبقَ لدى الولايات المتحدة سوى 4 محركات طراز "أر دى 181" الروسية، تكفي فقط لإرسال مركبة الشحن "سيجنوس" مرتين إلى محطة الفضاء الدولية.

وأوضح روغوزين، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم"، أن المركبة ستحتاج بالتالي إلى تكييفها مع حامل جديد، وهو ما سيستغرق عدة سنوات ويتطلب موارد مالية كبيرة.

من جهة أخرى، فشلت محركات مركبة "سيجنوس" الأمريكية في عملية تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية، فيما استطاعت محركات "بروجرس إم إس 20" الروسية منع المحطة الفضائية الدولية من الاصطدام بنفايات فضائية خطرة.

علي صعيد متصل، أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن التحضيرات جارية لإطلاق مركبة شحن جديدة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وأضافت أنه جرى مؤخرًا تسليم أجزاء صاروخ "Soyuz-2.1a" إلى المختصين في قاعدة بايكونور الفضائية، الذي سيُستخدَم في إطلاق مركبة "بروجرس إم إس 21" الروسية التي ستُرسَل إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأكدت أنه اعتبارًا من 29 يونيو الجاري ستبدأ عملية إفراغ أجزاء الصاروخ المذكور وستُنقَل إلى المنصة رقم 254 في القاعدة، وبعدها ستبدأ عمليات فحص وتجميع الصاروخ وتحضيره لعملية الإطلاق.