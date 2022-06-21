وذكرت الخارجية - في بيان لها، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه يتعين على ليتوانيا أن تتفهم خطورة عواقب الحظر المفروض على عبور البضائع بالسكك الحديدية إلى منطقة كالينينجراد"، مشيرة إلى أن ليتوانيا بذلك تجاوزت كل الحدود، وليست تلك سوى أعمال عدوانية.

وكانت الخارجية الروسية قد استدعت القائمة بأعمال ليتوانيا، وأبلغتها بأن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات لحماية مصالحها الوطنية، إذا لم يتوقف حصار الشحنات العابرة إلى منطقة كالينينجراد بالكامل، فيما وصف الكرملين قرار ليتوانيا بـ "غير المسبوق" و"غير القانوني".