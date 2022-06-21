روسيا: الجيش الأوكرانى يتحصن في المستشفيات والمدارس بدونيتسك ولوغانسك

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، تجهيز الجيش الأوكراني تحصينات ونقاطا نارية في المرافق الطبية والمدارس في بريفوليه بلوغانسك، وفي أفدييفكا وسلافيانسك بدونيتسك، وفقا لروسيا اليوم.

قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي: "جهز الأوكرانيون مواقع لإطلاق النار ونقاط قنص في مستشفى مدينة أفدييفكا بشارع كومونالنايا بضواحي مدينة دونيتسك، وتم تلغيم المداخل المودية للمستشفى، والسكان لم يتم إخطارهم بذلك عمدا، وبالإضافة إلى ذلك، قامت التشكيلات المسلحة الأوكرانية بتجهيز ثكناتها ونشروا عربات مدرعة ومدفعية وراجمات صواريخ في سلافيانسك، في مدرسة بشارع كورتشاتوف والمحطة الصحية والوبائية بشارع سفوبودا.

وأضاف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أنه لم يتم إجلاء السكان من المنازل المجاورة ويستخدمهم القوميون في الواقع دروعا بشرية، مستطردا: بجمهورية لوغانسك الشعبية في مدينة بريفوليه وبشارع لومونوسوف، جهز العسكريون الأوكرانيون في مستشفى ليسيتشانسك الإقليمي للطب النفسي معقلا لهم، ومستودعات للذخيرة والأسلحة، ونشروا مركبات مدرعة ومدفعية، واحتجزوا المدنيين في قبو المبنى بالقوة.

كما أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، أن القوات الروسية أجلت أكثر من مليوني شخص عن مناطق الاشتباكات الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس، موضحا أنه خلال اليوم الماضي، ومن دون مشاركة كييف، تم إجلاء 21947 شخصا، بينهم 3826 طفلا، إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس.

وتابع رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا : بلغ العدد الإجمالي لمن تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية 20002.773 شخصا، بينهم 318144 طفلا، موضحا أن الجانب الروسي أمّن أكثر من 9.5 ألف مركز لإيواء اللاجئين الأوكرانيين في روسيا، حيث تقدم لهم الرعاية الصحة والنفسية، وتصرف لهم المعونات المالية، وتعرض عليهم فرص العمل الشاغرة.