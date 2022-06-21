اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء إيطاليا: باب الحوار مفتوح مع روسيا والعقوبات فعالة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:10 م
رئيس وزراء إيطاليا: باب الحوار مفتوح مع روسيا والعقوبات فعالة دراجى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ماريو دراجى، رئيس وزراء إيطاليا، إن باب الحوار مفتوح مع روسيا والعقوبات فعالة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال 4 ملايين و213 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى فبراير الماضى.

 

وذكر "راديو بولندا" اليوم الثلاثاء، أن البلاد استقبلت أمس الإثنين 23 ألف لاجيء من أوكرانيا، مقارنة ب 24 ألفا و800 لاجىء في اليوم السابق عليه، فيما غادر أكثر من 2.2 مليون لاجيء البلاد عائدين إلى أوكرانيا.

 

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت، في مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة