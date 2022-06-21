اليوم السابع
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رئيس هيئة الاستثمار: غالبية الاتفاقيات بين مصر والسعودية كانت مع القطاع الخاص

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:39 م
رئيس هيئة الاستثمار: غالبية الاتفاقيات بين مصر والسعودية كانت مع القطاع الخاص المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار
كتب أحمد عرفة

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قال المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الاتفاقيات بين مصر والسعودية غالبيتها كانت مع القطاع الخاص، موضحا أن محطة أكوا باور تهدف لتوليد الطاقة النظيفة من الرياح.
 
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن مصر والسعودية أعلنتا توقيع اتفاقية في مجال الصناعات الدوائية، متابعا: 1.5 مليار دولار استثمارات في محطة أكوا باور.
 
وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار: رئيس الوزراء يتابع مشاكل المستثمرين السعوديين، وتم حل غالبية المشاكل، ولدينا تمثيل لكل المؤسسات الحكومية للتسهيل على المستثمرين.
 
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار: نسهل الكثير من إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، ولدينا 2700 فرصة استثمارية في مصر ونعرضها على السعودية والإمارات وقطر وعمان.

محمد عبد الوهاب

مصر

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