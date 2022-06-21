رئيس مدينة بسيون يتابع حملات النظافة والإنارة وصيانة المعدات

الغربية –عادل ضرة

عقد اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة بسيون اجتماعا بنواب رئيس المركز ومدير الرقابة والمتابعة ورؤساء الوحدات القروية، ومدير الحملة الميكانيكية، ورئيس قسَم الكهرباء، للتنبية على ضرورة النظافة العامة للشوارع والميادين والطرق المؤدية من وإلى مجلس المدينة وضرورة رفع المخلفات اولا بأول.

كما أكد على ضرورة الوقوف على صلاحية المعدات وصيانتها وتأهيلها ورفع كفاءتها والاستعداد التام لمواجهة أى ظروف، كما شدد "بدران، على ضرورة صيانة كشافات الإنارة ورفع كفاءتها وإصلاح ما بها من أعطال بجميع نطاق المركز ورفع كفاءة الشوراع من نظافتها وتهذيب الأشجار وقصها وإزالة الأتربة ورشها بالمياه.

وأشار إلى أنه سيتم المرور الدورى بنطاق المدينة والقرى للوقوف على تنفيذ تلك التعليمات من عدمه، مؤكداً علي استعداده لاستقبال ودراسة وحل جميع مشاكل المواطنين سواء كانت شكوى عامة أو خاصة، مطالباً بضرورة الانضباط وحسن سير العمل بجميع الإدارات والقطاعات وتكليف إدارة الرقابة والمتابعة بالمرور المستمر لمتابعة تنفيذ التكليفات.



رئيس مدينة بسيون يتابع حملات النظافة والانارة وصيانة المعدات



رئيس مدينة بسيون يتابع حملات النظافة والانارة وصيانة المعدات



رئيس مدينة بسيون يتابع حملات النظافة والانارة وصيانة المعدات



رئيس مدينة بسيون يتابع حملات النظافة والانارة وصيانة المعدات



رئيس مدينة بسيون يتابع حملات النظافة والانارة وصيانة المعدات



رئيس مدينة بسيون يتابع حملات النظافة والانارة وصيانة المعدات