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رئيس مجلس النواب عن حادث"نيرة": الموضوع فى أيد أمينة.. وأقدر ما أثير

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:53 م
رئيس مجلس النواب عن حادث"نيرة": الموضوع فى أيد أمينة.. وأقدر ما أثير المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب هشام عبد الجليل

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قال المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب: "أقدر ما أثير من كلمات حول هذا الموضوع، ولكن الموضوع في يد أمينة، النيابة العامة والدستور ينص على الفصل بين السلطان، ونحن جميعا نجل القضاء المصرى، هو السلطة المحترمة ونقدرها ونحترمها ونثق فيها".
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، وتعليقا على كلمة النائبة مها عبد الناصر، التى طالبت بتعزيز الوعي بعد حادثة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة أمس.
 
وقالت النائبة مها عبد الناصر خلال كلمتها أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو "ثلاثمائة ألف يورو":" مصر كلها صحيت امبارح على حادثة فظيعة بسبب شخص تعدى على حياة "نيرة"، والمشكلة الأكبر التنمر وكم الإساءة عليها على السوشيال ميديا وحتى من بعض رجال يتحدثون باسم الدين والدين منهم برئ".
 
وتابعت: المرأة أخذت الكثير من الحقوق والتمكين السياسى، ولكن الواقع أن ما يحدث على الواقع حاجة ثانية، ولتعزيز المساواة يجب أن يوجه جزء كبير من قيمة الاتفاق للتوعية، ونحن نخوض معركة وعى، ولابد أن يكون هناك برامج مخصصة للتوعية في هذا الإطار، وتعامل المرأة في ظل الأماكن بصورة أفضل من ذلك، بعزى أسرة نيرة والشعب المصرى".

نبيرة

حادثة المنصورة

مجلس النواب

تمكين المرأة



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