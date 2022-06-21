رئيس شركة "رايان إير": فوضى المطارات البريطانية سببها فشل الحكومة بعد بريكست

كتبت رباب فتحى

قال مايكل أوليري، رئيس شركة طيران رايان إير إن فوضى المطارات البريطانية والتي شهدت تأخيرات وإلغاءات مستمرة للرحلات الجوية "مرتبطة تمامًا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ووصف أوليري خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالـ "فشل الذريع " وادعى أن نقص العمالة الذي يمكن حله كان وراء الاضطراب في مطارات المملكة المتحدة - مضيفًا: "لا تستطيع هذه الحكومة إدارة متجر حلويات".

ونفى وزير النقل جرانت شابس أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو السبب في مشاكل السفر المستمرة ، واتهم شركات الطيران بـ "المبالغة في بيع الرحلات" منذ جائحة كورونا.

وردا على سؤال حول تعليقات الوزير ، قال الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير لشبكة سكاي نيوز: "الأمر يتعلق تمامًا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. سيتم حل الكثير من نقاط الضعف هذه بسرعة كبيرة إذا تمكنا من جلب عمال أوروبيين ".

وفي معرض مهاجمته لسياسة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، قال أوليري: "نحن مقيدون بالاختباء ومعرقلون من قبل حكومة يائسة للغاية لإظهار نجاح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، عندما كان فشلًا ذريعًا، لا يسمح لنا بإحضار عمال من الاتحاد الأوروبي للقيام بهذه الوظائف ".

وأضاف رئيس رايان إير: "إذا لم نتمكن من جذب الأشخاص للقيام بهذه الوظائف ، مثل التعامل مع الأمتعة مثل الأمن في المطارات ، فسيتعين علينا جلب عمال من أيرلندا أو القارة للقيام بذلك - وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أحد العوائق الكبيرة في النظام".