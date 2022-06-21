رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض طلاب برنامج علوم تصميم الأثاث.. صور

كتب محمد صبحى

افتتح الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان معرض طلاب الفرقة الثالثة ببرنامج علوم تصميم الأثاث بقاعة المعرض الكبرى، والذي تضمن نماذج مميزة من قطع الأثاث ذات الهوية التراثية ، رافقه خلال الافتتاح الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والدكتور شريف حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة دعاء عبد الرحمن منسق البرنامج وتحت إشراف الدكتورة سلوى يوسف والدكتور أحمد سعيد، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أشاد الدكتور ممدوح مهدي بالأعمال الطلابية وخاصة في ظل كون جامعة حلوان جامعة فنون، وخاصة كلية الفنون التطبيقية أعرق كليات الفنون، مؤكداً على اهتمام جامعة حلوان بتنظيم المعارض وورش العمل الطلابية التي تكسب الطلاب الخبرات والمهارات المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل .

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب، أن المعرض أقيم ضمن أوجه التعاون المختلفة مع غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، وفي إطار تعريف الطلاب بالعملية الإنتاجية وكيفية التصميم والتنفيذ في آن واحد، و يعتمد على استلهام التراث سواء المصري القديم والفرعوني، أو الإسلامي، أو القبطي، وتتنوع الخامات المستخدمة من قطع أثاث مطعمة بالخزف أو الزجاج أو المعدن أو القماش أو التطريز والخيامية وغيرها من الخامات المختلفة.