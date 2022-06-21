رئيس جامعة بنها: مبادرة "هنجملها" تستهدف زراعة 10 آلاف شجرة مثمرة

القليوبية إبراهيم سالم

دشن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، المرحلة الثانية، من مبادرة "هنجملها" لزراعة الأشجار المثمرة داخل كليتى التربية والحقوق، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان عبد الحق عميدة كلية التربية، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والمهندس محمد قبطان منسق عام المبادرة، ووكلاء الكليتين، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعرب رئيس جامعة بنها، عن سعادته بمبادرة "هنجملها" والتى تم إطلاقها بكليتى التربية والحقوق، حيث حرص رئيس الجامعة ومرافقوه على زراعة الأشجار المثمرة، وذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء بالأشجار المثمرة داخل كليات الجامعة.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن المبادرة تأتي تعظيمًا للدور المجتمعي الذي تتبناه جامعة بنها نحو الاهتمام بالبيئة وخدمة المجتمع حيث تستهدف زيادة المساحات الخضراء داخل حرم الجامعة بالأشجار المثمرة، ونشر الوعي البيئي، ومواجهة التغير المناخي، والاحتباس الحراري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المبادرة تأتى أيضا فى إطار تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، والاستعدادات لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع، أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف زراعة 1100 شجرة مثمرة للوصول إلى زراعة 10 آلاف شجرة مثمرة خلال المراحل القادمة بكليات الجامعة ومقر الجامعة الجديد بمدينة العبور، وذلك فى إطار دور الجامعة المجتمعي ونشر روح العمل الجماعي بين منسوبي الجامعة من خلال مشاركتهم في زراعة الأشجار المثمرة.