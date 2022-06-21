رئيس جامعة القناة يستقبل ممثلى برنامج منح الجامعات الحكومية للطلاب ذوى الهمم

الإسماعيلية السيد فلاح

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تقدم كافة التسهيلات لطلابها من ذوي الهمم، فلدينا مركز خاص داخل الجامعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، لتقديم الخدمات لهم ، وسنسعى دوماً إلى التعاون مع الجهات التى تهتم بدعمهم ليس فقط فى مرحلة الدراسة بالجامعة بل لتأهيلهم لسوق العمل.

جاء ذلك تعقيباً على زيارة ممثلى برنامج منح الجامعات الحكومية "أمديست" لجامعة قناة السويس بحضور الدكتورة كوينسى ديرمودى مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بأمديست والدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية والمسؤولية عن برنامج الإعاقة بأمديست .

كان فى استقبال ممثلى البرنامج الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية و الدكتور سامح عباس مدير مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور ناصر مندور: نحرص على دعم سبل التعاون مع القائمين على البرنامج بهدف تطوير وزيادة الخدمات المقدمة للطلاب من ذوي الهمم معرباً عن سعادته بإختيار جامعة قناة السويس ضمن 15 جامعة حكومية على مستوى الجمهورية للمشاركة فى مشروع إنشاء مراكز لخدمات ودعم الطلاب ذوى الهمم بهدف تلبية الإحتياجات الأكاديمية والمجتمعية للطلاب ذوى الهمم لتعزيز تكافؤ فرص الحصول على التعليم العالى للطلاب فى الجامعات الحكومية وذلك خلال العامين القادمين بالتعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة كوينسى ديرمودى أن البرنامج سيقدم دعمه من خلال تدريب العاملين بالمركز إلى جانب تقديم منح دراسية للطلاب كما يساهم البرنامج بتوفير التجهيزات اللازمة على أعلى مستوى مع دعم أنشطة التدريب بالمركز من خلال متخصصين لتدريب العاملين بالمركز على أساليب الإدارة ودعمهم فى إجراء تقييم للاحتياجات ووضع خطة عمل بالإضافة إلى تعريفهم بالسياسات العامة والإجراءات الخاصة بالمركز.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف أن المركز يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب من ذوى الهمم من خلال دورات تدريبية متنوعة ، مشيراً إلى أن الجامعة نظمت العديد من الأنشطة الطلابية والاحتفاليات والمعارض لتحفيز الطلاب على اكتشاف مواهبهم ومؤكداً على تميز طلابنا من ذوى الهمم فى البطولات الرياضية العالمية .

كما أشار الدكتور عادل السعدنى أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بها 120 طالب من ذوى الهمم ، 30 منهم من طلاب الدمج والعدد يزايد من عام لعام بالإضافة إلى 6 من أعضاء هيئة التدريس ومعيدة بالكلية و 7من طلاب الدكتوراة والمركز يقدم خدماته للطلاب من ذوى الهمم على مستوى كليات الجامعة.

فيما أكدت الدكتورة دينا محسن أن الهيئة ستقدم خلال عامين القادمين وحتى 2024 الخدمات التعليمية والتكنولوجية بالمركز إلى جانب دورات تدريبية ومنح تعليمية للطلاب لرفع كفاءتهم وقدرتهم على التحصيل الدراسى وإدماجهم فى العملية التعليمية وتزويدهم بالأدوات التقنية اللازمة لهم















