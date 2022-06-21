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رئيس جامعة القاهرة يكلف 4 رؤساء أقسام جدد بطب الأسنان

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:19 ص
رئيس جامعة القاهرة يكلف 4 رؤساء أقسام جدد بطب الأسنان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بكلية طب الفم والأسنان، حيث أصدر قرارًا بتكليف كل من: الدكتورة هبه محمود أحمد دهموش رئيسًا لمجلس قسم بثالوجيا الفم والوجه والفكين، والدكتور حسام أحمد محمد قنديل رئيسًا لمجلس قسم أشعة الفم والوجه والفكين، والدكتورة هالة محي الدين عباس حلمي رئيسًا لمجلس قسم طب أسنان الأطفال والصحة للفم والأسنان، والدكتورة فاطمة عبده عبد السيد خلف الله رئيسًا لمجلس قسم تقويم الأسنان.
 
ووجه الدكتور الخشت القيادات الجديدة بالالتزام بتنفيذ المبادرات الرئاسية بمختلف أنواعها مثل تقليل قوائم الانتظار وحياة كريمة و100مليون صحة، والالتزام بالخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 - 2025 في قطاع المستشفيات للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع، وتنفيذ سياسات تحسين الخدمات المقدمة وترشيد الإنفاق، كما حدد مجموعة من المهام لكل منهم في طبيعة عملهم وأغراض وغايات الوظيفة التي تم تكليفهم بها.
 
 

التعليم العالى

جامعة القاهرة

اسنان القاهرة

اخبار مصر



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