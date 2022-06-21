رئيس بنما يعلن إصابته بسرطان الدم

وكالات

كشف رئيس بنما، لورنتينو كورتيزو (69 عاما)، عن إصابته بسرطان الدم، مؤكدا أنه في حالة جيدة ويتمتع "بروح معنوية جيدة".

وحسب موقع روسيا اليوم، أوضح لورنتينو كورتيزوفي بيان متلفز أنه في أواخر مايو اكتشف الأطباء لديه، "انخفاضا في الهيموجلوبين وعدد خلايا الدم البيضاء" أثناء الاختبارات الروتينية.

وأوصى المختصون بإجراء خزعة من نخاع العظم، وإرسال العينات إلى معمل أمريكي، وتم تشخيص حالته بأنه مصاب بمتلازمة خلل التنسج النقوي "الخطر المتوسط"، وهو نوع من السرطان يعيق إنتاج خلايا الدم.

وأشار كورتيزو إلى أنه سيخضع لتقييم ثان في مدينة هيوستن الأمريكية في يوليو لمعرفة مدى انتشار المرض.

وأضاف "أريد أن أقول إنني أشعر أنني بحالة جيدة ومعنوياتي جيدة وسأواصل عملي المعتاد".

وصرح جوليو ساندوفال، الطبيب المتخصص في الطب الباطني والرعاية الحرجة، بأن "المرض الذي تم تشخيصه للرئيس هو نوع من سرطان الدم".

وبحسب ساندوفال، فإن هذا النوع من السرطان يتسبب في انخفاض نسبة الهيموجلوبين، ومستويات غير طبيعية من الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء، مما يجعل المريض يشعر بالتعب والضعف، ويؤدي إلى فقدان الوزن.

ولفت ساندوفال إلى أن المرض يمكن أن يكون "بسبب اضطراب وراثي يتطور بصمت ويظهر بعد سن الستين".