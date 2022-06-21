رئيس القضاء العراقى: بحثنا آلية إعادة أموال هيئة التصنيع العسكري من الدول غير الملتزمة بتعهداتها

أ.ش.أ

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، إنه بحث الآلية القانونية لمتابعة إعادة أموال هيئة التصنيع العسكري المنحلة، والمدفوعة إلى الشركات والدول التي لم تنفذ التزاماتها بموجب العقود المبرمة سابقا.

وناقش زيدان خلال استقباله رئيس هيئة التصنيع الحربى بالعراق، محمد صاحب الدراجي، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - "جهود الهيئة في إعادة الصناعة الحربية إلى سابق عهدها، والاعتماد على الجهود الوطنية في تجهيز مؤسسات الدولة بالأسلحة المنتجة محليا بنفس الكفاءة وبتكلفة أقل من الأسلحة المستوردة".

من جهته، قدم الدراجي نموذج الصناعة الوطنية هدية إلى مجلس القضاء الأعلى؛ حيث عرض إمكانية تجهيز دائرة الحراسات القضائية بالأسلحة المنتجة محليا.