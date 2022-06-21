وقال كاتشينسكي - لوكالة الأنباء الرسمية البولندية "باب" - "اعتبارا من الآن لم أعد في الحكومة".. مضيفا "قدمت استقالتي وقبلها رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي.. وعلى حد علمي، وقع الرئيس أندريه دودا عليها أيضا".

وأشار إلى أنه على مدار 20 شهرا قضاها في الحكومة البولندية، ساعد في اتخاذ بعض القرارات الرئيسية للتأكد من أن بولندا تتجنب مصيرا صعبا للغاية.. متابعا: "نريد أن نسلح أنفسنا لدرجة أن يصبح أي هجوم محتمل على بولندا مهمة غير عقلانية على الإطلاق".

ولفت كاتشينسكي إلى أنه كان سيقدم استقالته قبل أربعة أشهر، وحينها لم تكن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد بدأت.