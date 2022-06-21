رئيس الإدارة المركزية يتابع أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجان الباجور

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الشيخ السعيد محمد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2022/6/21 انتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "لجنة معاهد الباجور الأزهرية بنين وفتيات، برفقة الدكتور محمد بدر مدير الامتحانات بالمنطقة وذلك للاطمئنان على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات داخل وخارج اللجان، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية في ظل استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير لجميع اللجان، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجه الشيخ السعيد محمد الصباغ رئيس الإدارة المركزية بتعين رئيسا جديدا للجنة الباجور بنين عقب وفاة الشيخ مدحت هلال شيخ معهد مؤنسة والذي وافته المنية اليوم إثر حادث آليم أثناء توجهه لأداء مهام عمله كرئيس للجنة مقدما بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

وأشار على استمرار عملية الانضباط والالتزام في لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنوفية كذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل اللجان والتأكيد على قياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين قبل دخولهم مقار الامتحانات، بالإضافة إلى تحقيق التباعد بين الطلاب بجانب وجود حجرة عزل خاصة موجودة في طابق منفصل وبعيدة عن اللجان، ووجود الإشراف الطبي، إضافة إلى القيام بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع اللجان قبل وبعد الامتحان جاهزية التعامل مع أية شكوى من الطلاب وتوفير الأدوية اللازمة للتعامل مع أية حالات مشددا علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية لتنظيم الامتحانات، والتصدى لكل وسائل الغش داخل اللجان، ومنع إدخال الهاتف المحمول إلى اللجان.



رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية يتفقد اللجان (2)