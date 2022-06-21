رئاسة الكنيست توافق على تقديم مشروع قانون حل المجلس التشريعي غدًا

أ ش أ

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن رئاسة الكنيست أقرت تقديم مشروع قانون لحل المجلس التشريعي غدًا، مشيرة إلى أنه يتعين حصول المشروع أولا على مصادقة لجنة الكنيست عليه.

وأضافت الهيئة أنه تم رد طلب للتصويت في الوقت ذاته على مشروع قانون مُرافق ينص على منع متهم بارتكاب أعمال جنائية من تشكيل الحكومة.

وقال نائب الوزير أبير كارا من "يمينا" إن حزبه سيخوض الانتخابات القادمة مع رئيسه نفتالي بينيت. وأضاف أن بينيت لن يعتزل الحياة السياسية.

بدورها، ذكرت الوزيرة تمار زاندبرج من "ميرتس" أن حزبها قرر عدم ضمان مكان في قائمته لأي كان مُشيرة إلى أنه سيتم إجراء انتخابات داخلية في الحزب.

وقالت عضو الكنيست عن القائمة المشتركة عايدة توما سليمان إن الحكومة الحالية كانت أسوأ ما كان يمكن توقعه لأنها وسعت الاستيطان ولم تستطع أن توقف الزحف الفاشي الحاصل داخل اسرائيل حسب تعبيرها. وانتقدت سليمان في حديث مع راديو "علم" الفلسطيني القائمةَ العربية الموحدة، الذراع السياسية للحركة الإسلامية الجنوبية، التي انضمت إلى هذه الحكومة.